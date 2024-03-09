В рф заявили о масштабной атаке беспилотников: взрывы прогремели в Таганроге и Курске, видео

Десятки беспилотников атаковали российские города.

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В ночь на 9 марта российские города Таганрог и Курск атаковали беспилотники. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Отмечается, что пострадать мог Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева.

В Таганроге люди слышали не менее пяти взрывов. По словам очевидцев, налет беспилотников длился более часа.

В Курске местные власти также сообщили об атаке беспилотников.

В минобороны россии сообщили, что ночью якобы было перехвачено и уничтожено 47 дронов.

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