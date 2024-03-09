У рф заявили про масштабну атаку безпілотників: вибухи пролунали в Таганрозі та Курську, відео

Десятки безпілотників атакували російські міста.

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У ніч на 9 березня російські міста Таганрог та Курськ атакували безпілотники. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначаэться, що постраждати міг Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

У Таганрозі люди чули щонайменше п'ять вибухів. За словами очевидців, наліт безпілотників тривав понад годину.

У Курську місцева влада також повідомила про атаку безпілотників.

У міноборони росії повідомили, що вночі нібито було перехоплено та знищено 47 дронів.

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