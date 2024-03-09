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Тривалість відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві не впливає на наявність складу дезертирства, основною ознакою є мета – Верховний Суд

Фактичний термін відсутності військовослужбовця в місці служби при дезертирстві може не перевищувати навіть і однієї доби, але це має значення лише для призначення покарання, зазначив Верховний Суд.

Прокурор стверджував, що не був ознайомлений зі змістом вироку, бо не брав участі у розгляді справи – що вирішила Об’єднана палата ККС стосовно строків на оскарження

У касаційній скарзі прокурор вказував, що він не брав участі у розгляді, проведеному в порядку, передбаченому ст. 382 КПК, тому не був обізнаний про ухвалення вироку і його зміст, а копія вироку надійшла до прокуратури значно пізніше.

Для розрахунку податку на нерухомість Мінюст відтепер буде передавати дані про власників квартир і будинків до Податкової в автоматичному порядку

Рахувати податок на нерухомість тепер будуть за даними про об’єкти житлової і нежитлової нерухомості, які передаватимуться до Податкової служби в автоматичному порядку.

Кабмін вніс зміни до Порядку держреєстрації речових прав на нерухоме майно щодо перевірки набувача земельної ділянки

Уряд врегулював перевірку набувача земельної ділянки сільськогосподарського призначення у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

НАЗК вказало на корупційні ризики законопроекту про мобілізацію

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Український усюдихід стане героєм фільму «Погані хлопці-4» із Віллом Смітом

14:34, 9 березня 2024
Вілл Сміт показав український усюдихід Sherp на знімальному майданчику фільму «Погані хлопці-4».
Український усюдихід стане героєм фільму «Погані хлопці-4» із Віллом Смітом
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Український усюдихід Sherp з'явиться на кіноекранах. Його покажуть у четвертій частині комедійного фільму «Погані хлопці-4». Фото зі зйомок опублікував на своїй сторінці в Instagram виконавець головної ролі Вілл Сміт.

Як видно на фото, всього в зйомах у Майямі бере участь два всюдиходи.

Фільм «Погані хлопці-4» стане для Sherp дебютом на великому екрані, адже раніше він знімався лише у телешоу та відеокліпі Каньє Веста.

Кінострічка вийде на екрани 7 липня.

Нагадаємо, що український усюдихід Sherp випускається з 2015 року. Компактний позашляховик 3,4-метровий має великі колеса з функцією підкачування, а його кліренс становить 600 мм.

В Україні Sherp активно використовують рятувальники та інші екстрені служби. 

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