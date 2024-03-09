Український усюдихід стане героєм фільму «Погані хлопці-4» із Віллом Смітом

Вілл Сміт показав український усюдихід Sherp на знімальному майданчику фільму «Погані хлопці-4».

Український усюдихід Sherp з'явиться на кіноекранах. Його покажуть у четвертій частині комедійного фільму «Погані хлопці-4». Фото зі зйомок опублікував на своїй сторінці в Instagram виконавець головної ролі Вілл Сміт.

Як видно на фото, всього в зйомах у Майямі бере участь два всюдиходи.

Фільм «Погані хлопці-4» стане для Sherp дебютом на великому екрані, адже раніше він знімався лише у телешоу та відеокліпі Каньє Веста.

Кінострічка вийде на екрани 7 липня.

Нагадаємо, що український усюдихід Sherp випускається з 2015 року. Компактний позашляховик 3,4-метровий має великі колеса з функцією підкачування, а його кліренс становить 600 мм.

В Україні Sherp активно використовують рятувальники та інші екстрені служби.

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