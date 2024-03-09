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Фактический срок отсутствия военнослужащего в месте службы при дезертирстве может не превышать даже и одних суток, но это имеет значение только для назначения наказания, отметил Верховный Суд.

Прокурор утверждал, что не был ознакомлен с содержанием приговора, потому что не принимал участия в рассмотрении дела – что решила Объединенная палата КУС относительно сроков обжалования

В кассационной жалобе прокурор указывал, что он принимал участия в рассмотрении, проведенном порядке, предусмотренном ст. 382 УПК, поэтому не был осведомлен о вынесении приговора и его содержании, а копия приговора поступила в прокуратуру значительно позже.

Для расчета налога на недвижимость Минюст теперь будет передавать данные о владельцах квартир и домов в Налоговую в автоматическом порядке

Считать налог на недвижимость теперь будут по данным об объектах жилой и нежилой недвижимости, которые будут передаваться в Налоговую службу в автоматическом порядке.

Кабмин внес изменения в Порядок госрегистрации прав на недвижимое имущество относительно проверки приобретателя земельного участка

Правительство урегулировало проверку приобретателя земельного участка сельскохозяйственного назначения в Порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

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Украинский вездеход станет героем фильма «Плохие парни-4» с Уиллом Смитом

14:34, 9 марта 2024
Уилл Смит показал украинский вездеход Sherp на съемочной площадке фильма «Плохие парни-4».
Украинский вездеход станет героем фильма «Плохие парни-4» с Уиллом Смитом
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Украинский вездеход Sherp появится на киноэкранах. Его покажут в четвертой части комедийного фильма «Плохие парни-4». Фото со съемок опубликовал в на своей странице в Instagram исполнитель главной роли Уилл Смит.

Как видно на фото, всего в съемах в Майями принимает участие два вездехода.

Фильм «Плохие парни-4» станет для Sherp дебютом на большом экране, ведь раньше он снимался только в телешоу и видеоклипе Канье Уэста.

Кинолента выйдет на экраны 7 июля.

Напомним, что украинский вездеход Sherp выпускается с 2015 года. Компактный 3,4-метровый внедорожник имеет большие колеса с функцией подкачки, а его клиренс составляет 600 мм.

В Украине Sherp активно используют спасатели и другие экстренные службы. 

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