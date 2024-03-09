Украинский вездеход станет героем фильма «Плохие парни-4» с Уиллом Смитом

Уилл Смит показал украинский вездеход Sherp на съемочной площадке фильма «Плохие парни-4».

Украинский вездеход Sherp появится на киноэкранах. Его покажут в четвертой части комедийного фильма «Плохие парни-4». Фото со съемок опубликовал в на своей странице в Instagram исполнитель главной роли Уилл Смит.

Как видно на фото, всего в съемах в Майями принимает участие два вездехода.

Фильм «Плохие парни-4» станет для Sherp дебютом на большом экране, ведь раньше он снимался только в телешоу и видеоклипе Канье Уэста.

Кинолента выйдет на экраны 7 июля.

Напомним, что украинский вездеход Sherp выпускается с 2015 года. Компактный 3,4-метровый внедорожник имеет большие колеса с функцией подкачки, а его клиренс составляет 600 мм.

В Украине Sherp активно используют спасатели и другие экстренные службы.

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