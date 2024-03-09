Джо Байден заявив, що готовий підтримати заборону TikTok у США

Раніше президент США Джо Байден підписав закон про заборону використання TikTok на пристроях федеральних службовців, але згодом сам завів собі офіційний акаунт у TikTok.

Фото: straitstimes.com.sg

Як відомо, 5 березня американські законодавці представили в Конгресі законопроект про заборону TikTok.

Згодом президент США Джо Байден, який раніше завів собі акаунт у TikTok, заявив про готовність підписати закон, який обмежить роботу застосунку TikTok китайській компанії ByteDance, пише CBS News.

Йдеться про «Закон про захист американців від додатків, контрольованих іноземними державами», згідно якого ByteDance має продати TikTok протягом шести місяців інакше потрапить під заборонену в американських магазинах застосунків і веб-хостингах.

За словами лідера більшості в Палаті представників республіканця з Луїзіани Стіва Скаліза, який назвав цей захід «критично важливим для національної безпеки», голосування по цьому питанню відбудеться наступного тижня.

В односторінковій записці для членів Конгресу, яку отримав Міністерство юстиції виклало небезпеки, які, на його думку, становить TikTok, включаючи «величезні обсяги конфіденційних даних», які він збирає, а також можливість для китайського уряду проводити кампанії впливу.

Нагадаємо, у 2022 році президент США Джо Байден підписав закон, спрямований на те, щоб заборонити доступ і використання TikTok федеральним чиновникам, а інші штати ввели подібні державні заборони на додатки TikTok.

Втім, вже у лютому 2024 року під час виборчої кампанії у Байдена з’явився офіційний обліковий запис TikTok. Спочату у його акаунті показали, як президента запитують про Супербоул (фінальний матч сезону в американському футболі). Також там містився жарт про теорію «політичної змови» щодо Тейлор Свіфт.

У грудні дослідницький центр Pew опублікував опитування, яке показало, що станом на жовтень 2024 року 38% дорослих американців підтримують заборону TikTok порівняно з 50% у березні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.