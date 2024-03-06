Законодавці США представили в Конгресі законопроект про заборону TikTok

Раніше президент США Джо Байден підписав закон про заборону використання TikTok на пристроях федеральних службовців, але згодом сам завів собі офіційний акаунт у TikTok.

5 березня американські законодавці представили в Конгресі законопроект, який вимагає від китайської ByteDance відмовитися від TikTok.

Законопроєкт дає ByteDance 165 днів, щоб відмовитися від TikTok, яким користуються понад 170 мільйонів американців, або його виключать з магазинів програм від Apple та Google, зазначає CNBC.

Законодавці представили закон, який отримав назву «Закон про захист американців від програм, контрольованих іноземними противниками». У законопроекті йдеться про те, що TikTok «контролюється іноземним ворогом» і «становить загрозу національній безпеці США».

«Це послання TikTok: розірвіть відносини з Комуністичною партією Китаю або втратьте доступ до своїх американських користувачів», зазначають автори проекту.

В свою чергу, у TikTok заявили, що цей законопроект є прямою забороною TikTok, незалежно від того, наскільки автори намагаються його замаскувати». «Цей закон порушить права 170 мільйонів американців, передбачені Першою поправкою, і позбавить 5 мільйонів малих підприємств платформи, на яку вони покладаються, щоб рости та створювати робочі місця», додали там.

Нагадаємо, у 2022 році президент США Джо Байден підписав закон , спрямований на те, щоб заборонити доступ і використання TikTok федеральним чиновникам, а інші штати ввели подібні державні заборони на додатки TikTok.

Втім, вже у лютому 2024 року під час виборчої кампанії у Байдена з’явився офіційний обліковий запис TikTok. Спочату у його акаунті показали, як президента запитують про Супербоул (фінальний матч сезону в американському футболі). Також там містився жарт про теорію «політичної змови» щодо Тейлор Свіфт.

У грудні дослідницький центр Pew опублікував опитування , яке показало, що станом на жовтень 2024 року 38% дорослих американців підтримують заборону TikTok порівняно з 50% у березні.

Нагадаємо, що в Україні наразі розмірковують над тим, аби накласти обмеження на Telegram.

Автор: Наталя Мамченко

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