Законодатели США представили в Конгрессе законопроект о запрете TikTok

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете использования TikTok на устройствах федеральных служащих, но впоследствии сам завел себе официальный аккаунт в TikTok.

5 марта американские законодатели представили в Конгрессе законопроект, требующий от китайской ByteDance отказаться от TikTok.

Законопроект дает ByteDance 165 дней, чтобы отказаться от TikTok, которым пользуется более 170 миллионов американцев, или его исключат из магазинов приложений от Apple и Google, отмечает CNBC.

Законодатели представили закон, получивший название «Закон о защите американцев от программ, контролируемых иностранными противниками». В законопроекте говорится, что TikTok «контролируется иностранным врагом» и «являет угрозу национальной безопасности США».

«Это послание TikTok: разорвите отношения с Коммунистической партией Китая или потеряйте доступ к своим американским пользователям», отмечают авторы проекта.

В свою очередь, в TikTok заявили, что этот законопроект является «прямым запретом TikTok, вне зависимости от того, насколько авторы пытаются его замаскировать». «Этот закон нарушит права 170 миллионов американцев, предусмотренные Первой поправкой, и лишит 5 миллионов малых предприятий платформы, на которую они полагаются, чтобы расти и создавать рабочие места», добавили там.

Напомним, в 2022 году президент США Джо Байден подписал закон, направленный на то, чтобы запретить доступ и использование TikTok федеральным чиновникам, а другие штаты ввели подобные государственные запреты на приложения TikTok.

Впрочем, уже в феврале 2024 года во время избирательной кампании у Байдена появилась официальная учетная запись TikTok. Сначала в его аккаунте показали, как президента спрашивают о Супербоуле (финальный матч сезона в американском футболе). Также там содержалась шутка о теории «политического сговора» по Тейлор Свифт.

В декабре исследовательский центр Pew опубликовал опрос, показавший, что на октябрь 2024 года 38% взрослых американцев поддерживают запрет TikTok по сравнению с 50% в марте.

Напомним, что в Украине сейчас рассуждают о том, чтобы наложить ограничения на Telegram.

Автор: Наталья Мамченко

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