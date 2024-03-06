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  1. В мире

Латвия запретила ввоз овощей, фруктов и зерновых из россии и Белоруссии

19:35, 6 марта 2024
Запрет на импорт распространяется на все овощи, фрукты, ягоды и орехи, зерновые, а также на кормовое сырье и готовые корма.
Латвия запретила ввоз овощей, фруктов и зерновых из россии и Белоруссии
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Латвия запретила ввоз овощей, фруктов и зерновых из россии и Беларуси, а также из третьих стран, если соответствующая продукция имеет происхождение из двух стран. Об этом сообщает латвийское правительство.

Отмечается, что запрет на импорт распространяется на все овощи, фрукты, ягоды и орехи, зерновые, а также на кормовое сырье и готовые корма.

Изменения закона «О сельском хозяйстве и развитии сельских территорий» вступят в силу 8 марта 2024 года.

В Риге отмечают, что стремятся к скорейшему разрыву экономических связей со страной-агрессорой и «инициатива по запрету импорта является дополнительным элементом общей политики санкций ЕС».

Добавляется, что в прошлом году страны ЕС импортировали из рф продукции на общую сумму 2,7 млрд евро, а это даже на 2% больше, чем в 2021-м.

Из страны-агрессоры в ЕС импортируются все виды продовольственной и сельскохозяйственной продукции. В частности, это рыба, крупы, корма для животных, а также молочные продукты, кондитерские изделия из сахара и т.д. Это продукты, которые ЕС может обеспечить сам, с гораздо более строгими стандартами производства и более высоким качеством, отметили в Латвии.

Чиновники заявляют, что зависимость всех стран ЕС, включая Латвию, от российских ресурсов – минеральных удобрений, фуража, продовольствия и энергоносителей – должна быть прекращена. Отмечается, что «эти товары не являются незаменимыми, а их закупка финансирует агрессивную войну рф в Украине».

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