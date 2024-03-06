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  1. В мире

OpenAI обвинила Илона Маска в лицемерии из-за иска против компании

12:33, 6 марта 2024
В OpenAI заявили, что Илон Маск поощрял стартап привлечь больше средств и со временем стать более закрытыми, и не делиться научными разработками с общественностью.
OpenAI обвинила Илона Маска в лицемерии из-за иска против компании
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Компания OpenAI обвинила Илона Маска в лицемерии из-за иска против компании. Руководство стартапа опубликовало открытое письмо, в котором привело в качестве доказательства лицемерия бизнесмена его неоднозначную переписку. Об этом пишет Bloomberg

Запись в корпоративном блоге подписали генеральный директор Сэм Альтман, президент Грег Брокман и главный исследователь Илья Суцкевер. В обращении руководители OpenAI выразили сожаление по поводу высказываний Маска и его иска против компании. Миллиардер обвинил стартап в отходе от принципов некоммерческой организации.

Представители компании привели переписку с Маском, в которой он поддерживал попытки стартапа привлекать средства инвесторов. Он отмечал, что запланированных к привлечению $100 миллионов не хватит, чтобы превратить OpenAI в соперника Google, и рекомендовал начать с $1 миллиарда. Бизнесмен предлагал предоставить недостаточную сумму из собственных средств.

Маск входил в совет директоров компании до 2018 года и инвестировал в стартап $45 миллионов. Стороны называют разные причины его увольнения из компании: бизнесмен утверждает, что ему предложили долю в коммерческом подразделении и он отверг предложение.

В OpenAI считают, что Маск требовал полного контроля за стартапом и контрольного пакета акций.

В корпоративном заявлении руководители компании повторили тезис, что Маск на определенном этапе хотел сделать стартап частью компании Tesla и возглавить ее. 

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