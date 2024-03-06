Дональд Трамп в поисках спонсоров для своей предвыборной кампании встретился с Илоном Маском, — СМИ

Пока Трамп и его команда работают над поиском дополнительных крупных доноров для поддержки президентской кампании.

Бывший президент США Дональд Трамп, срочно ищущий деньги для поддержки своей президентской кампании, встретился с миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает The New York Timesсо ссылкой на трех человек, информированных о встрече.

Издание добавляет, что Трамп и его команда работают над поиском дополнительных крупных доноров для поддержки президентской кампании.

Пока неясно, планирует ли Маск вложить свои деньги в кампанию Трампа. Хотя, как отмечает издание, его недавние заявления в соцсетях позволяют предположить, что он стремится к поражению Джо Байдена в ноябре. Источники, близкие бизнесмену, это подтверждают.

Учитывая размер состояния Маска, он может решить поддержать Трампа и самостоятельно стереть финансовое преимущество Байдена и его союзников над экс-президентом, добавляет NYT.

Пока ни Трамп, ни Маск встречу не комментировали.

По данным, имея состояние на сумму около 200 миллиардов долларов, Маск может решить поддержать Трампа и потенциально почти единолично уничтожить огромное финансовое предвыборное преимущество, которое сейчас имеет Джо Байден.

Маск, как и многие бизнес-лидеры, на протяжении многих лет делал пожертвования кандидатам от обеих партий. В отличие от других американских миллиардеров, он не тратил значительные средства на президентские выборы, и его пожертвования на протяжении многих лет были достаточно равномерно распределены между демократами и республиканцами.

Компании Маска, Tesla и SpaceX получали контракты и субсидии от правительства.

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