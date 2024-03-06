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Дональд Трамп у пошуках спонсорів для своєї передвиборної кампанії зустрівся з Ілоном Маском, — ЗМІ

12:11, 6 березня 2024
Наразі Трамп та його команда працюють над пошуком додаткових великих донорів для підтримки президентської кампанії.
Дональд Трамп у пошуках спонсорів для своєї передвиборної кампанії зустрівся з Ілоном Маском, — ЗМІ
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Колишній президент США Дональд Трамп, який терміново шукає гроші для підтримки своєї президентської кампанії, зустрівся з мільярдером Ілоном Маском.  Про це повідомляє The New York Times  із посиланням на трьох осіб, поінформованих про зустріч.

Видання додає, що наразі Трамп та його команда працюють над пошуком додаткових великих донорів для підтримки президентської кампанії.

Поки що неясно, чи планує Маск вкласти свої гроші у кампанію Трампа. Хоча, як зазначає видання, його недавні заяви в соцмережах дозволяють припустити, що він прагне поразки Джо Байдена у листопаді. Джерела, близькі до бізнесмена, це підтверджують.

Враховуючи розмір статків Маска, він може вирішити підтримати Трампа і самотужки стерти фінансову перевагу Байдена та його союзників над експрезидентом, додає NYT.

Поки ні Трамп, ні Маск зустріч не коментували.

За даними, маючи статки на суму близько 200 мільярдів доларів, Маск може вирішити підтримати Трампа і потенційно майже одноосібно знищити величезну фінансову передвиборчу перевагу, яку наразі має Джо Байден.

Маск, як і багато бізнес-лідерів, протягом багатьох років робив пожертви кандидатам від обох партій. На відміну від інших американських мільярдерів, він не витрачав значних коштів на президентські вибори, і його пожертви протягом багатьох років були досить рівномірно розподілені між демократами та республіканцями.

Компанії Маска, Tesla і SpaceX отримували контракти та субсидії від уряду.

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