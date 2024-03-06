Кабмін боротиметься з проблемою непритягнення чиновників-корупціонерів до дисциплінарної відповідальності

Закон про запобігання корупції чітко визначає, що посадовці, притягнуті до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення, притягаються й до дисциплінарної відповідальності, але дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11060 про зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та КПК щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Як зазначає Кабмін, чинна редакція частини другої статті 65-1 Закону про запобігання корупції чітко визначає, що особа, яка вже була притягнута до кримінальної чи адміністративної відповідальності за корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення, притягається й до дисциплінарної відповідальності.

Водночас аналіз загальнодержавної статистики, інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, а також матеріалів узагальнення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції у державних органах, показує, що на практиці такого не відбувається, адже дисциплінарні провадження відкриваються не більше ніж у 7-10% випадків вчинення таких правопорушень.

Наприклад, у 2019–2021 роках судами України було визнано винними із накладенням стягнення у виді штрафу (без накладення додаткового стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю[1]) 15 108 осіб.

Крім того, судами були закриті справи за статтею 22 КУпАП стосовно 2 025 осіб та за статтею 38 КУпАП – 4435 осіб. З огляду на вимоги частини другої статті 65 Закону всі ці особи (разом 21 568 осіб) мали би бути (обов’язково) притягнутими також і до дисциплінарної відповідальності.

Утім, аналіз даних Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить про те, що за аналогічний період (за датою видання роботодавцем наказу) було притягнуто до дисциплінарної відповідальності лише 691 особу. Якщо взяти до уваги, що останній показник утворюють не лише дисциплінарні провадження, відкриті у зв’язку з існуванням таких рішень судів, то виходить, що загальний рівень дотримання вимог частини другої статті 65-1 Закону не перевищує і 3%.

У 2022 році до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення внесено 2853 записи щодо притягнення осіб до кримінальної (1195) та адміністративної (1538) відповідальності у зв’язку з вчиненням корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, тоді як записів про притягнення осіб до дисциплінарної відповідальності до Реєстру внесено лише 120[2].

Однією з причин, що зумовлюють невиконання вимог частини другої статті 65-1 Закону, є те, що нерідко безпосередні керівники та суб’єкти призначення не притягають до дисциплінарної відповідальності осіб, щодо яких набрали законної сили зазначені вище рішення судів, через відсутність дієвого механізму інформування про їхнє існування чи набрання ними законної сили.

Отже, пропонується викласти у новій редакції ч. 7 статті 285 КУпАП, а також доповнити статтю 256 КУпАП новою частиною, яка передбачатиме, що у протоколі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, зазначається також офіційна електронна адреса органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому працює (проходить службу) особа, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Крім цього, передбачається внесення зміни до ч. 7 статті 376 КПК України та встановити обов’язок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, пов’язане з корупцією, електронною поштою, факсимільним або іншим засобом зв’язку керівнику органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, у якому працює (проходить службу) особа, стосовно якої таке судове рішення було ухвалено, для вирішення питання про притягнення її до дисциплінарної відповідальності, а у разі якщо керівник не уповноважений порушувати (розпочинати, відкривати) дисциплінарне провадження щодо такої особи, копія судового рішення надсилається органу чи посадовій особі, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження.

Автор: Наталя Мамченко

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