Ляшко розповів, як вирішуватимуться проблеми військово-лікарських комісій

Міністр охорони здоров'я визначив пріоритети у роботі військово-лікарських комісій.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко обговорив проблеми, що виникають у зв'язку з роботою військово-лікарських комісій у Києві та обіцяв ухвалювати управлінські рішення для їх вирішення. У ході телемарафону «Єдині новини» він зазначив, що ставлення до вирішення цих проблем дуже серйозне.

Ляшко відзначив, що важливо забезпечити ефективну роботу військово-лікарських комісій, особливо в контексті оновлення електронної системи охорони здоров'я. За його словами, великою проблемою стає недолік координації між медичними закладами, що призводить до затримок у проходженні медичних оглядів.

«Коли людина приходить на медичний огляд для проходження ВЛК, в електронній системі охорони здоров'я відкривається відповідний медичний запис, який повинен бути закритий. Нормативне регулювання цього закриття 4 дні. За січень ми мали 83% завершених випадків, за лютий вже маємо 92%. Водночас є регіони, які вибиваються із загальної статистики. Київ – це типовий приклад», – сказав Ляшко.

Міністр наголосив на необхідності упорядкування процесу медичних оглядів та впровадженні електронних черг для зручності громадян. Також, він відзначив, що МОЗ планує провести ретельний аналіз кожного звернення щодо якості проведення медичних оглядів та ухвалити необхідні управлінські рішення для вирішення існуючих проблем.

«У нас є можливості і компетенція перевірити, що відбувається у кожній комісії. За результатами будемо ухвалювати управлінські рішення», – наголосив міністр.

За словами Ляшка, Міністерство охорони здоров'я готове надати необхідну підтримку для забезпечення ефективної роботи військово-лікарських комісій, але відповідальність за організацію роботи лежить на місцевих менеджерах та власниках медичних закладів.

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