Ляшко рассказал, как будут решаться проблемы военно-врачебных комиссий

Министр здравоохранения определил приоритеты в работе военно-врачебных комиссий.

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко обсудил проблемы, возникающие в связи с работой военно-врачебных комиссий в Киеве и обещал принимать управленческие решения для их решения. В ходе телемарафона "Единые новости" он отметил, что отношение к решению этих проблем очень серьезное.

Ляшко отметил, что важно обеспечить эффективную работу военно-врачебных комиссий, особенно в контексте обновления электронной системы здравоохранения. По его словам, большой проблемой становится недостаток координации между медицинскими учреждениями, что приводит к задержкам в прохождении медицинских осмотров.

"Когда человек приходит на медицинский осмотр для прохождения ВВК, в электронной системе здравоохранения открывается соответствующая медицинская запись, которая должна быть закрыта. Нормативное регулирование этого закрытия 4 дня. За январь мы имели 83% завершенных случаев, за февраль уже имеем 92%. В то же время есть регионы, которые выбиваются из общей статистики. Киев - это типичный пример", - сказал Ляшко.

Министр отметил необходимость упорядочения процесса медицинских осмотров и внедрении электронных очередей для удобства граждан. Также, он отметил, что Минздрав планирует провести тщательный анализ каждого обращения по качеству проведения медицинских осмотров и принять необходимые управленческие решения для решения существующих проблем.

"У нас есть возможности и компетенция проверить, что происходит в каждой комиссии. По результатам будем принимать управленческие решения", - подчеркнул министр.

По словам Ляшко, Министерство здравоохранения готово оказать необходимую поддержку для обеспечения эффективной работы военно-врачебных комиссий, но ответственность за организацию работы лежит на местных менеджерах и владельцах медицинских учреждений.

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