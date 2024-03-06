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Кабмин будет бороться с проблемой непривлечения чиновников-коррупционеров к дисциплинарной ответственности

Закон о предотвращении коррупции четко определяет, что должностные лица, привлеченные к уголовной или административной ответственности за коррупционное правонарушение, привлекаются и к дисциплинарной ответственности, но дисциплинарные производства открываются не более чем в 7-10% случаев совершения таких правонарушений.

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Кабмин будет бороться с проблемой непривлечения чиновников-коррупционеров к дисциплинарной ответственности

12:30, 6 марта 2024
Закон о предотвращении коррупции четко определяет, что должностные лица, привлеченные к уголовной или административной ответственности за коррупционное правонарушение, привлекаются и к дисциплинарной ответственности, но дисциплинарные производства открываются не более чем в 7-10% случаев совершения таких правонарушений.
Кабмин будет бороться с проблемой непривлечения чиновников-коррупционеров к дисциплинарной ответственности
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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 11060 об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях и УПК об отправке копий судебных решений по делам о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях.

Как отмечает Кабмин, действующая редакция части второй статьи 65-1 Закона о предотвращении коррупции четко определяет, что лицо, уже привлеченное к уголовной или административной ответственности за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение, привлекается и к дисциплинарной ответственности.

В то же время анализ общегосударственной статистики, информации, содержащейся в Едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, а также материалов обобщения проверок организации работы по предотвращению и выявлению коррупции в государственных органах, показывает, что на практике такого не происходит , ведь дисциплинарные производства открываются не более чем в 7-10% случаев совершения подобных правонарушений.

Например, в 2019-2021 годах судами Украины были признаны виновными с наложением взыскания в виде штрафа (без наложения дополнительного взыскания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) 15 108 человек.

Кроме того, судами были закрыты дела по статье 22 КУоАП в отношении 2025 человек и по статье 38 КУоАП – 4435 человек. Учитывая требования части второй статьи 65 Закона, все эти лица (итого 21 568 человек) должны быть (обязательно) привлечены также и к дисциплинарной ответственности.

Впрочем, анализ данных Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует о том, что за аналогичный период (по дате издания работодателем приказа) было привлечено к дисциплинарной ответственности только 691 человек. Если учесть, что последний показатель образуют не только дисциплинарные производства, открытые в связи с существованием таких решений судов, то выходит, что общий уровень соблюдения требований части второй статьи 65-1 Закона не превышает и 3%.

В 2022 году в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, внесено 2853 записи о привлечении лиц к уголовной (1195) и административной (1538) ответственности в связи с совершением коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения. , в то время как записи о привлечении лиц к дисциплинарной ответственности в Реестр внесены только 120 .

Одной из причин, вызвавших невыполнение требований части второй статьи 65-1 Закона, является то, что нередко непосредственные руководители и субъекты назначения не привлекают к дисциплинарной ответственности лиц, в отношении которых вступили в законную силу указанные выше решения судов, из-за отсутствия действенного механизма информирования об их существовании или вступлении в них законной силы.

Итак, предлагается изложить в новой редакции ч. 7 статьи 285 КУоАП, а также дополнить статью 256 КУоАП новой частью, которая будет предусматривать, что в протоколе об административном правонарушении, связанном с коррупцией, указывается также официальный электронный адрес органа государственной власти, местного органа самоуправления, предприятия, учреждения или организации, в которых работает (проходит службу) лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Кроме того, предусматривается внесение изменения в ч. 7 статьи 376 УПК Украины и установить обязанность судов посылать копии судебных решений по делу о коррупционном уголовном правонарушении или уголовном правонарушении, связанном с коррупцией, электронной почтой, факсимильным или другим средством связи руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, предприятия, учреждения или организации, в котором работает (проходит службу) лицо, в отношении которого такое решение было принято, для решения вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности, а в случае если руководитель не уполномочен нарушать (начинать, открывать) дисциплинарное производство в отношении такого лица, копия судебного решения направляется органу или должностному лицу, в компетенцию которого отнесены соответствующие полномочия.

Автор: Наталья Мамченко

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