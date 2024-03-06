В OpenAI заявили, що Ілон Маск заохочував стартап залучити більше коштів та з часом стати закритішими, і не ділитися науковими розробками з громадськістю.

Компанія OpenAI звинуватила Ілона Маска в лицемірстві через позов проти компанії. Керівництво стартапу опублікувало відкритий лист, у якому навело як доказ лицемірства бізнесмена його неоднозначне листування. Про це пише Bloomberg.

Запис у корпоративному блозі підписали генеральний директор Сем Альтман, президент Грег Брокман та головний дослідник Ілля Суцкевер. У зверненні керівники OpenAI висловили жаль з приводу висловлювань Маска та його позову проти компанії. Мільярдер звинуватив стартап у відході від принципів некомерційної організації.

Представники компанії привели листування з Маском, в якому він підтримував спроби стартапу залучати кошти інвесторів. Він наголошував, що запланованих до залучення $100 мільйонів не вистачить, щоб перетворити OpenAI на суперника Google, і рекомендував почати з $1 мільярда. Бізнесмен пропонував надати недостатню суму з власних коштів.

Маск входив до ради директорів компанії до 2018 року та інвестував у стартап $45 мільйонів. Сторони називають різні причини його звільнення з компанії: бізнесмен стверджує, що йому запропонували частку в комерційному підрозділі і він відкинув пропозицію.

В OpenAI вважають, що Маск вимагав повного контролю над стартапом та контрольного пакету акцій.

У корпоративній заяві керівники компанії повторили тезу, що Маск на певному етапі хотів зробити стартап частиною компанії Tesla та очолити її.