Латвія заборонила ввезення овочів, фруктів і зернових із росії та Білорусі

Заборона на імпорт поширюється для всіх овочів, фруктів, ягід і горіхів, зернових, а також на кормову сировину та готові корми.

Латвія заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з росії та Білорусі, а також з третіх країн, якщо відповідна продукція має походження з цих двох країн. Про це повідомляє латвійський уряд.

Зазначається, що заборона на імпорт поширюється для всіх овочів, фруктів, ягід і горіхів, зернових, а також на кормову сировину та готові корми.

Зміни до закону «Про сільське господарство та розвиток сільських територій» наберуть чинності 8 березня 2024 року.

У Ризі наголошують, що прагнуть якомога швидшого розриву економічних зв'язків із країною-агресоркою і «ініціатива щодо заборони імпорту є додатковим елементом спільної політики санкцій ЄС».

Додається, що минулого року країни ЄС імпортували з рф продукції на загальну суму 2,7 млрд євро, а це навіть на 2% більше, ніж 2021-го.

З країни-агресорки до ЄС імпортуються всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції. Зокрема, це риба, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру тощо. Це продукти, які ЄС може забезпечити сам, з набагато суворішими стандартами виробництва та вищою якістю, зазначили в Латвії.

Урядовці заявляють, що залежність усіх країн ЄС, включно з Латвією, від російських ресурсів – мінеральних добрив, фуражу, продовольства та енергоносіїв – має бути припинена. Наголошується, що «ці товари не є незамінними, а їхня закупівля фінансує агресивну війну рф в Україні».

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