Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Питання і у забезпеченні озброєнням, яке мають у своєму арсеналі західні країни, і яке не надають Україні, — Федір Веніславський про те, чому не можна за раз мобілізувати півмільйона українців

Верховна Рада може розглянути законопроект про мобілізацію на початку квітня – Федір Веніславський акцентував, що питання не лише у живій силі, а й у затримці військової допомоги від західних партнерів.

Кандидатів на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів поменшало: перший етап конкурсу навіть не завершився

Голова Херсонського апеляційного суду Олександр Коровайко добровільно припинив участь у конкурсі

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ

6 березня о 19.00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Розгляд законопроекту про посилення мобілізації. Як зміняться мобілізаційні заходи та хто точно піде служити? Чому взялися за переогляд осіб з інвалідністю?».

Народним депутатам треба підвищити зарплати – Ірина Федорів

Колишня співробітниця Руху «Чесно» Ірина Федорів пропонує підвищити зарплати депутатам, з нею погоджується Галина Третьякова, яка заявила, що «думає над складенням мандату».

Відомі перші кандидати на посаду голови Державної судової адміністрації

Перші троє кандидатів на посаду голови ДСА подали документи.

  1. У світі

Латвія заборонила ввезення овочів, фруктів і зернових із росії та Білорусі

19:35, 6 березня 2024
Заборона на імпорт поширюється для всіх овочів, фруктів, ягід і горіхів, зернових, а також на кормову сировину та готові корми.
Латвія заборонила ввезення овочів, фруктів і зернових із росії та Білорусі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Латвія заборонила ввезення овочів, фруктів та зернових з росії та Білорусі, а також з третіх країн, якщо відповідна продукція має походження з цих двох країн. Про це повідомляє латвійський уряд.

Зазначається, що заборона на імпорт поширюється для всіх овочів, фруктів, ягід і горіхів, зернових, а також на кормову сировину та готові корми.

Зміни до закону «Про сільське господарство та розвиток сільських територій» наберуть чинності 8 березня 2024 року.

У Ризі наголошують, що прагнуть якомога швидшого розриву економічних зв'язків із країною-агресоркою і «ініціатива щодо заборони імпорту є додатковим елементом спільної політики санкцій ЄС».

Додається, що минулого року країни ЄС імпортували з рф продукції на загальну суму 2,7 млрд євро, а це навіть на 2% більше, ніж 2021-го.

З країни-агресорки до ЄС імпортуються всі види продовольчої та сільськогосподарської продукції. Зокрема, це риба, крупи, корми для тварин, а також молочні продукти, кондитерські вироби з цукру тощо. Це продукти, які ЄС може забезпечити сам, з набагато суворішими стандартами виробництва та вищою якістю, зазначили в Латвії.

Урядовці заявляють, що залежність усіх країн ЄС, включно з Латвією, від російських ресурсів – мінеральних добрив, фуражу, продовольства та енергоносіїв – має бути припинена. Наголошується, що «ці товари не є незамінними, а їхня закупівля фінансує агресивну війну рф в Україні».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Єремейчук
    Сергій Єремейчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Галина Діброва
    Галина Діброва
    член Ради суддів України, суддя Південно-західного апеляційного господарського суду