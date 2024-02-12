Байден запускає виборчу кампанію на TikTok

Байден приєднується до TikTok, попри те, що Білий дім заборонив державні акаунти.

Джерело фото: ceskenoviny

Президент США Джо Байден запускає виборчу кампанію на платформі TikTok, незважаючи на свої попередні висловлення стосовно занепокоєнь щодо національної безпеки цього соціального медіа. Про це повідомляє Punch.

За даними помічників, сам Байден не буде особисто активувати акаунт на цій платформі, але його виборчу кампанію буде представляти команда, яка спрямована на залучення молодих виборців.

У першому відео-повідомленні на TikTok президента США його запитали про Супербоул - фінальну гру сезону в професійному американському футболі.

Представники виборчої кампанії Байдена заявили, що вони вживають передові заходи безпеки та протоколи, але не розкрили подробиць щодо заходів або захисту даних кампанії та виборців.

Раніше у 2022 році Байден заборонив майже 4 мільйонам співробітників федерального уряду використання TikTok на пристроях, належних його відомствам, з обмеженими винятками для правоохоронців, служб нацбезпеки та дослідницьких центрів.

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