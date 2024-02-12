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рф ігнорує запити України передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76, – ГУР

16:26, 12 лютого 2024
У межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня, окрім 65 людей, які нібито перебували на борту збитого літака.
рф ігнорує запити України передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76, – ГУР
Фото: unian.ua
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Україна зверталася до країни-агресора щодо повернення тіл полонених, які нібито загинули внаслідок падіння російського літака Іл-76, однак окупанти не реагують на запити. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі «Суспільному».

За його словами, у межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня, окрім 65 людей, які нібито перебували на борту збитого літака.

Юсов зазначив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими, тому Київ подає запити на їхнє повернення.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

Крім того, в ГУР розповіли, чи передали Україні полонених, чий обмін зірвався через падіння Іл-76.

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