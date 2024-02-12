рф ігнорує запити України передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76, – ГУР

У межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня, окрім 65 людей, які нібито перебували на борту збитого літака.

Фото: unian.ua

Україна зверталася до країни-агресора щодо повернення тіл полонених, які нібито загинули внаслідок падіння російського літака Іл-76, однак окупанти не реагують на запити. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі «Суспільному».

За його словами, у межах обміну 31 січня додому повернулись українці, яких мали обміняти 24 січня, окрім 65 людей, які нібито перебували на борту збитого літака.

Юсов зазначив, що в Україні статус цих 65 воїнів, яких росіяни оголосили нібито загиблими, не змінювався — вони вважаються військовополоненими, тому Київ подає запити на їхнє повернення.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області рф впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

У Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся і за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що поки немає підтверджень про те, що на військово-транспортному літаку Іл-76, який зазнав аварії в Білгородській області рф, перебували військовополонені.

Крім того, в ГУР розповіли, чи передали Україні полонених, чий обмін зірвався через падіння Іл-76.

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