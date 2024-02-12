рф игнорирует запросы Украины передать тела пленных, якобы погибших в Ил-76, – ГУР

В рамках обмена 31 января домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января, кроме 65 человек, якобы находившихся на борту сбитого самолета.

Фото: unian.ua

Украина обращалась к стране-агрессору о возвращении тел пленных, якобы погибших в результате падения российского самолета Ил-76, однако оккупанты не реагируют на запросы. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии «Суспільному».

По его словам, в рамках обмена 31 января домой вернулись украинцы, которых должны были обменять 24 января, кроме 65 человек, якобы находившихся на борту сбитого самолета.

Юсов отметил, что в Украине статус этих 65 воинов, которых россияне объявили якобы погибшими, не изменялся - они считаются военнопленными, поэтому Киев подает запросы на их возвращение.

Напомним, в среду, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области рф упал военно-транспортный российский самолет Ил-76.

В Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, который не состоялся и по утверждению российской стороны это произошло в результате сбития российского самолета Ил-76, который якобы перевозил наших пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что пока нет подтверждений о том, что на военно-транспортном самолете Ил-76 находились военнопленные.

Кроме того, в ГУР рассказали, передали ли Украине пленных, чей обмен сорвался из-за падения Ил-76.

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