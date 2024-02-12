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  1. Законодательство

В Раде зарегистрировали законопроект о повышении эффективности управления активами

16:18, 12 февраля 2024
Целью законопроекта является урегулирование вопросов управления активами во время действия военного положения и в мирное время через совершенствование санкционной политики и повышение эффективности управления государственным, коммунальным имуществом и арестованными активами.
В Раде зарегистрировали законопроект о повышении эффективности управления активами
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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в статью 21 Закона Украины «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» о повышении эффективности управления активами» (№11009). Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект має на меті врегулювання питань управління активами під час дії воєнного стану та у мирний час через вдосконалення санкційної політики та підвищення ефективності управління державним, комунальним майном та арештованими активами.

Проектом Закону:

- передбачено застосування спрощеного порядку передачі активів в управління для підвищення ефективності їх управління, у тому числі майном санаторно-курортного напряму, на які накладено арешт у кримінальному або позовному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, для забезпечення потреб держави та реабілітації військовослужбовців, у тому числі звільнених з військової служби внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, ветеранів війни, що може здійснюватися шляхом його передачі центральному органу виконавчої влади, підприємству, установі, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, унітарному державному підприємству обласної військової адміністрації або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій (часток) якого перебуває у статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків, на підставі рішення КМУ;

- встановлено, що передача таких активів в управління здійснюється без дотримання вимог, передбачених частиною другою статті 21, з урахуванням особливостей, визначених Законом «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», а Національне агентство повідомляє КМУ про необхідність застосування відповідного порядку передачі в управління активів протягом п’яти робочих днів з дня надходження документів щодо прийняття в управління відповідних активів;

- закріплено, що необхідність застосування зазначеного порядку визначається за наявності хоча б однієї з таких обставин:

- розміщення внутрішньо переміщених осіб з метою виконання державних соціальних програм держави;

- забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями;

- проведення реабілітації військовослужбовців, у тому числі звільнених з військової служби внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, ветеранів війни;

- забезпечення готовності органів державної влади до виконання заходів із захисту суверенітету держави та її обороноздатності, завдань цивільного захисту в особливий період, зокрема у період дії режиму воєнного стану;

- передбачено, що КМУ не пізніше 5 робочих днів з дня отримання від Національного агентства релевантної інформації доручає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, до повноважень якого належить формування та/або реалізація державної політики у сфері, в якій наявна хоча б одна з зазначених обставин та/або до якої належать відповідні активи, провести консультації щодо визначення управителем таких активів відповідного підприємства. За результатами консультацій, відповідне міністерство, інший центральний орган виконавчої влади за погодженням з Національним агентством вносить на розгляд КМУ проект рішення про передачу в управління активів у зв’язку з наявністю однієї з вищезазначених обставин. Рішення КМУ про передачу в управління таких активів має містити обґрунтування необхідності передачі в управління активів, назву управителя, перелік активів, що передаються в управління, а також (за необхідності) доручення іншим органам виконавчої влади, підприємствам, установам та організаціям щодо вжиття заходів, спрямованих на забезпечення управління відповідними активами.

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