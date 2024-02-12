Украина получит $5,4 млрд, – Шмыгаль рассказал о результатах встречи с командой МВФ

Украина имеет положительное решение по 50 млрд евро поддержки от стран G7.

Источник фото: Telegram / Денис Шмыгаль

В Киеве состоялась встреча с командой Международного валютного фонда во главе с Умой Рамакришнан, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль выразил благодарность за успешный второй пересмотр программы EFF на 15,6 миллиардов долларов и обсудил вопросы внедрения реформ и финансирования Украины на текущий год. Он подчеркнул, что правительство упорно работает с партнерами в этом направлении.

Кроме того, было объявлено положительное решение по Ukraine Facility на 50 миллиардов евро, которое получило поддержку от стран G7.

"Имеем положительное решение по Ukraine Facility на 50 млрд евро, поддержку стран G7", - сказал Шмыгаль.

Он также отметил эффективность работы украинского зернового коридора и его положительное влияние на экономику.

Во время встречи были намечены пути роста ВВП, включая развитие оборонно-промышленного комплекса. Представлены планы по работе в направлении конфискации замороженных российских активов с целью направления их для восстановления Украины.

Шмыгаль отметил, что МВФ является одним из крупнейших финансовых партнеров Украины, отметив, что в течение 2022-2023 годов Фонд предоставил стране более 7 миллиардов долларов США. На текущий год Украина ожидает получить от МВФ 5,4 миллиарда долларов.

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