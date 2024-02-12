Україна отримає $5,4 млрд, – Шмигаль розповів про результати зустрічі з командою МВФ

Україна має позитивне рішення щодо 50 млрд євро підтримки від країн G7.

Джерело фото: Telegram / Денис Шмигаль

У Києві відбулася зустріч з командою Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль висловив подяку за успішний другий перегляд програми EFF на 15,6 мільярдів доларів та обговорив питання впровадження реформ і фінансування України на поточний рік. Він підкреслив, що уряд наполегливо працює з партнерами у цьому напрямку.

Крім того, було оголошено позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 мільярдів євро, яке отримала підтримку від країн G7.

«Маємо позитивне рішення щодо Ukraine Facility на 50 млрд євро, підтримку країн G7», – сказав Шмигаль.

Він також відзначив ефективність роботи українського зернового коридору та його позитивний вплив на економіку.

Під час зустрічі були окреслені шляхи зростання ВВП, включаючи розвиток оборонно-промислового комплексу. Презентовано плани щодо роботи у напрямку конфіскації заморожених російських активів з метою спрямування їх для відновлення України.

Шмигаль наголосив на тому, що МВФ є одним із найбільших фінансових партнерів України, зазначивши, що протягом 2022-2023 років Фонд надав країні понад 7 мільярдів доларів США. На поточний рік Україна очікує отримати від МВФ 5,4 мільярда доларів.

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