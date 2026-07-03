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ДПС вважала доньку померлого не близькою родичкою та вимагала сплатити податок на спадщину: що вирішив суд

13:44, 3 липня 2026
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Попри заповіт і спільне життя однією сім'єю, юридично спорідненість довелося підтверджувати в суді.
ДПС вважала доньку померлого не близькою родичкою та вимагала сплатити податок на спадщину: що вирішив суд
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Жінка, яка фактично виховувалася батьком та проживала з ним однією сім'єю, але юридично не була записана його донькою, домоглася в суді визнання батьківства вже після його смерті. Це створює підстави для застосування до успадкованого майна нульової ставки оподаткування як для члена сім'ї першого ступеня споріднення. Суд дійшов висновку, що для встановлення походження дитини достатньою є сукупність належних і допустимих доказів, а не лише результати судово-генетичної експертизи.

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Доньку записали за прізвищем матері, бо батьки не були одружені

Глибоцький районний суд Чернівецької області розглянув позов про визнання батьківства після смерті чоловіка, який за життя не оформив своє батьківство щодо доньки.

Позивачка пояснила, що її батьки проживали однією сім'єю з 1995 року без реєстрації шлюбу. Коли вона народилася, батько перебував на заробітках за кордоном, тому спільної заяви про визнання батьківства до органу державної реєстрації актів цивільного стану подано не було. Через це запис про батька в актовому записі про народження зробили відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу — за вказівкою матері. Дитина отримала прізвище матері, а відомості про батька були внесені зі слів матері.

За словами позивачки, попри відсутність офіційного оформлення батьківства, її батьки проживали разом, вели спільне господарство та виховували її. Після закінчення школи вона вступила до Одеської юридичної академії, тому сім'я вирішила не оформлювати батьківство, щоб не змінювати документи про освіту. Згодом чоловік склав на її користь заповіт.

Після оформлення спадщини виникла проблема з оподаткуванням

Після смерті чоловіка позивачка оформила спадщину за заповітом і отримала свідоцтво про право на спадщину на житловий будинок. Згодом вона отримала лист від Головного управління ДПС у Чернівецькій області, в якому повідомлялося про необхідність подати декларацію, оскільки дохід було відображено як отриманий у спадщину від особи, яка не є членом сім'ї першого ступеня споріднення.

Саме після отримання цього листа позивачка звернулася до суду з вимогою визнати померлого своїм батьком. Вона зазначила, що встановлення юридичного факту батьківства необхідне для підтвердження статусу члена сім'ї першого ступеня споріднення, що має значення для оподаткування успадкованого майна.

Мати підтвердила позов, свідки — сімейні відносини

У судовому засіданні мати повністю підтримала позов і підтвердила, що проживала з померлим однією сім'єю, а він є біологічним батьком позивачки. Аналогічні показання дали двоє сусідів, які підтвердили, що пара багато років проживала разом, вела спільне господарство та разом виховувала доньку. Представник Головного управління ДПС у Чернівецькій області просив розглянути справу 715/1245/26 за його відсутності.

Крім пояснень сторін і показань свідків, суд дослідив свідоцтва про народження та смерть, свідоцтво про право на спадщину, довідку селищної ради про спільне проживання батьків і лист податкового органу щодо оподаткування спадщини.

Що зазначив суд

Суд нагадав, що за відсутності спільної заяви батьків походження дитини від батька може бути встановлено за рішенням суду, у тому числі після смерті чоловіка, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини.

Суд також зазначив, що підставою для визнання батьківства є будь-які належні та допустимі докази, які підтверджують походження дитини від певної особи. Посилаючись на практику Верховного Суду, суд вказав, що походження дитини встановлюється на підставі сукупності доказів. Судово-генетична експертиза може використовуватися для з'ясування факту батьківства, однак закон не вимагає її обов'язкового проведення в кожній справі.

Оцінивши всі докази у сукупності, суд встановив, що померлий фактично був батьком позивачки, проживав разом із матір'ю та донькою однією сім'єю і виховував дитину. Відсутність офіційного запису про батьківство була пов'язана з тим, що на момент народження доньки він перебував за кордоном, а шлюб між батьками не був зареєстрований.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов і визнав померлого чоловіка батьком позивачки. Крім того, оскільки відповідачка визнала позов до початку розгляду справи по суті, суд застосував положення статті 142 ЦПК України та постановив повернути позивачці з державного бюджету 50% сплаченого судового збору. Інші 50% судового збору суд стягнув із відповідачки на користь позивачки.

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суд судова практика ДПС

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