ГНС считала дочь умершего не близкой родственницей и требовала уплатить налог на наследство: что решил суд

Несмотря на завещание и совместную жизнь одной семьей, юридически родство пришлось подтверждать в суде.

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Женщина, которая фактически воспитывалась отцом и проживала с ним одной семьей, но юридически не была записана его дочерью, добилась в суде признания отцовства уже после его смерти. Это создает основания для применения к унаследованному имуществу нулевой ставки налогообложения как для члена семьи первой степени родства. Суд пришел к выводу, что для установления происхождения ребенка достаточной является совокупность надлежащих и допустимых доказательств, а не только результаты судебно-генетической экспертизы.

Дочь записали под фамилией матери, поскольку родители не состояли в браке

Глыбокский районный суд Черновицкой области рассмотрел иск о признании отцовства после смерти мужчины, который при жизни не оформил свое отцовство в отношении дочери.

Истица пояснила, что ее родители проживали одной семьей с 1995 года без регистрации брака. Когда она родилась, отец находился на заработках за границей, поэтому совместное заявление о признании отцовства в орган государственной регистрации актов гражданского состояния подано не было. В связи с этим запись об отце в актовой записи о рождении была произведена в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса — по указанию матери. Ребенок получил фамилию матери, а сведения об отце были внесены со слов матери.

По словам истицы, несмотря на отсутствие официального оформления отцовства, ее родители проживали вместе, вели общее хозяйство и воспитывали ее. После окончания школы она поступила в Одесскую юридическую академию, поэтому семья решила не оформлять отцовство, чтобы не менять документы об образовании. Позже мужчина составил завещание в ее пользу.

После оформления наследства возникла проблема с налогообложением

После смерти мужчины истица оформила наследство по завещанию и получила свидетельство о праве на наследство на жилой дом. Позже она получила письмо от Главного управления ГНС в Черновицкой области, в котором сообщалось о необходимости подать декларацию, поскольку доход был отражен как полученный в наследство от лица, не являющегося членом семьи первой степени родства.

Именно после получения этого письма истица обратилась в суд с требованием признать умершего своим отцом. Она указала, что установление юридического факта отцовства необходимо для подтверждения статуса члена семьи первой степени родства, что имеет значение для налогообложения унаследованного имущества.

Мать подтвердила иск, свидетели — семейные отношения

В судебном заседании мать полностью поддержала иск и подтвердила, что проживала с умершим одной семьей, а он является биологическим отцом истицы. Аналогичные показания дали двое соседей, которые подтвердили, что пара много лет проживала вместе, вела общее хозяйство и совместно воспитывала дочь. Представитель Главного управления ГНС в Черновицкой области просил рассмотреть дело № 715/1245/26 в его отсутствие.

Кроме объяснений сторон и показаний свидетелей, суд исследовал свидетельства о рождении и смерти, свидетельство о праве на наследство, справку поселкового совета о совместном проживании родителей и письмо налогового органа относительно налогообложения наследства.

Что отметил суд

Суд напомнил, что при отсутствии совместного заявления родителей происхождение ребенка от отца может быть установлено по решению суда, в том числе после смерти мужчины, который не состоял в браке с матерью ребенка.

Суд также отметил, что основанием для признания отцовства являются любые надлежащие и допустимые доказательства, подтверждающие происхождение ребенка от определенного лица. Ссылаясь на практику Верховного Суда, суд указал, что происхождение ребенка устанавливается на основании совокупности доказательств. Судебно-генетическая экспертиза может использоваться для выяснения факта отцовства, однако закон не требует ее обязательного проведения по каждому делу.

Оценив все доказательства в совокупности, суд установил, что умерший фактически являлся отцом истицы, проживал вместе с матерью и дочерью одной семьей и воспитывал ребенка. Отсутствие официальной записи об отцовстве было связано с тем, что на момент рождения дочери он находился за границей, а брак между родителями зарегистрирован не был.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск и признал умершего мужчину отцом истицы. Кроме того, поскольку ответчица признала иск до начала рассмотрения дела по существу, суд применил положения статьи 142 ГПК Украины и постановил вернуть истице из государственного бюджета 50% уплаченного судебного сбора. Остальные 50% судебного сбора суд взыскал с ответчицы в пользу истицы.

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