Владельцами частного дома стала пара из Киева.

В Украине по программе єОселя приобрели первый частный дом. Владельцами нового жилья стала пара из Киева. Об этом сообщили на Facebook-странице приложения Дія.

«В начале полномасштабного вторжения из-за угрозы оккупации супруги эвакуировались в Закарпатье. Прошло два года, и с Дією пара приобрела частный дом площадью 82,8 кв. м в Ужгороде», - сказано в сообщении.

Напомним, недавно программа єОселя расширилась — и украинцы могут приобрести не только квартиру! А еще частный дом, таунхаус или дуплекс.

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