Власниками приватного будинку стала пара з Києва.

В Україні за програмою єОселя придбали перший приватний будинок. Власниками нового житла стала пара з Києва. Про це повідомили на Facebook-сторінці додатку Дія.

«На початку повномасштабного вторгнення через загрозу окупації подружжя евакуювалося на Закарпаття. Минуло два роки, і з Дією пара придбала приватний будинок площею 82,8 кв. м в Ужгороді», - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно програма єОселя розширилась — і українці можуть придбати не тільки квартиру! А ще приватний будинок, таунхаус або дуплекс.

Хочете також скористатися єОселею?

Заходьте в Дію → натисніть Сервіси → виберіть єОселя → заповніть заяву та виберіть банки → підпишіть Дія.Підписом. Далі отримаєте відповідь від банків у Дії та почнете оформлення іпотеки.

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