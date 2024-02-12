Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя узагальнила свою дисциплінарну практику за 2017-2021 роки: оприлюднено звіт

У ВРП повідомили, на що потрібно звертати увагу під час дисциплінарних проваджень щодо суддів.

Кандидат на голову НАЗК Дмитро Калмиков пояснив, чи має нерухомість на тимчасово окупованій території, та за що його брата притягнули до відповідальності

Крім того, виникли питання щодо отримання кандидатом коштів як ФОП від ГО «Центр спільних дій».

Кандидат на голову НАЗК Агія Загребельська пояснила, як вона опинилася у Реєстрі корупціонерів та розповіла, на чиє запрошення працювала в Адміністрації Президента

Також Агія Загребельська розповіла, що свого часу Павло Петренко зателефонував їй та запропонував взяти участь у обранні Радою суддів голови Державної судової адміністрації.

Кандидати на посади держслужби з резерву хочуть працювати керівниками та переважно в Криму – НАДС

У НАДС розповіли, які проблеми виникли під час спроб заповнити вакансії державної служби на прифронтових територіях.

До кандидата на голову НАЗК Сергія Гупяка виникли питання щодо невнесення до ЄРДР даних за заявою Романа Маселка

Також виникли питання стосовно доходів матері кандидата на посаду голови НАЗК Сергія Гупяка.

  1. В Україні

Київський зоопарк отримав 26 тонн корму для тварин з Німеччини

22:40, 12 лютого 2024
Це стало справжнім подарунком не тільки для постійних мешканців Київзоо, а і великої кількості тварин, яким зоопарк надав порятунок та прихисток.
Київський зоопарк отримав 26 тонн корму для тварин з Німеччини
Джерело фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Два берлінські зоопарки Zoo Berlin та Tierpark Berlin передали допомогу для Київзоо. Про це повідомили у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.

Колеги з німецьких зоопарків зібрали 26 тон професійних гранульованих кормів, що стало справжнім подарунком не тільки для постійних мешканців Київзоо, а і великої кількості тварин, яким зоопарк надав порятунок та прихисток. Мова йде про понад 500 особин з охоплених війною регіонів України.

Цілу тонну смачних та корисних смаколиків з гуманітарного вантажу отримав найбільший мешканець Київзоо – слон Хорас, який незабаром святкуватиме свій день народження. Він, до речі, народився 14 лютого 2005 року саме у зоопарку Tierpark Berlin, який і долучився до допомоги.

Джерело фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Твердохліб
    Юлія Твердохліб
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Андрій Бойко
    Андрій Бойко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Олена Ковальчук
    Олена Ковальчук
    голова Хмельницького окружного адміністративного суду
  • Володимир Ватрас
    Володимир Ватрас
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики