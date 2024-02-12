Київський зоопарк отримав 26 тонн корму для тварин з Німеччини

Це стало справжнім подарунком не тільки для постійних мешканців Київзоо, а і великої кількості тварин, яким зоопарк надав порятунок та прихисток.

Джерело фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Два берлінські зоопарки Zoo Berlin та Tierpark Berlin передали допомогу для Київзоо. Про це повідомили у Київському зоологічному парку загальнодержавного значення.

Колеги з німецьких зоопарків зібрали 26 тон професійних гранульованих кормів, що стало справжнім подарунком не тільки для постійних мешканців Київзоо, а і великої кількості тварин, яким зоопарк надав порятунок та прихисток. Мова йде про понад 500 особин з охоплених війною регіонів України.

Цілу тонну смачних та корисних смаколиків з гуманітарного вантажу отримав найбільший мешканець Київзоо – слон Хорас, який незабаром святкуватиме свій день народження. Він, до речі, народився 14 лютого 2005 року саме у зоопарку Tierpark Berlin, який і долучився до допомоги.

Джерело фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.