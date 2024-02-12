Киевский зоопарк получил 26 тонн корма для животных из Германии

Это стало настоящим подарком не только для постоянных жителей Киевзоо, но и большого количества животных, которым зоопарк предоставил спасение и приют.

Источник фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Два берлинских зоопарка Zoo Berlin и Tierpark Berlin передали помощь для Киевзоо. Об этом сообщили в Киевском зоологическом парке общегосударственного значения.

Коллеги из немецких зоопарков собрали 26 тонн профессиональных гранулированных кормов, что стало настоящим подарком не только для постоянных жителей Киевзоо, но и большого количества животных, которым зоопарк предоставил спасение и приют. Речь идет о более чем 500 особях из охваченных войной регионов Украины.

Целую тонну вкусных и полезных вкусностей из гуманитарного груза получил самый большой житель Киевзоо – слон Хорас, который в скором времени будет праздновать свой день рождения. Он, кстати, родился 14 февраля 2005 именно в зоопарке Tierpark Berlin, который и присоединился к помощи.

Источник фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

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