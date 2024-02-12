Украина планирует улучшить обучение операторов дронов, — Михаил Федоров

Украина подготовила 20 тысяч операторов беспилотников с момента запуска программы предоставления грантов на военную подготовку в частных школах в начале 2023 года.

Украина планирует усовершенствовать базу для обучения операторов бизнесменов. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Reuters.

Федоров отметил, что Украина подготовила 20 тысяч операторов беспилотников с момента запуска программы предоставления грантов на военную подготовку в частных школах в начале 2023 года.

Таких школ было 20, добавил он.

«Мы платим за каждого военнослужащего, который приходит в эти школы. Сейчас у нас есть план превратить это в большую государственную программу и отдельно модернизировать, обновить несколько учебных центров и сделать так, чтобы они работали на высоком уровне», – отметил министр.

Ранее Михаил Федоров заявил, что у Украины есть амбиции перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы, по примеру дронов.

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