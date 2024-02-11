Україна залучить підприємців для виробництва РЕБ, — Михайло Федоров

Країна планує перевести виробництво засобів радіоелектронної боротьби на ринкові рейки, як це було з дронами.

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Україна має амбіції перевести виробництво засобів радіоелектронної боротьби на ринкові рейки, за прикладом дронів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, країна має амбіції відкрити ринок РЕБ для підприємців.

«Працюємо над тим щоб повторити успіх як по дронах. Максимально відкрити ринок, зробити конкуренцію», - зазначив Федоров.

За результатами компанії будуть конкурувати між собою за контракти з Міністерством оборони.

«РЕБ доєднали до дронової нормативки, щоб у компаній була маржинальність, щоб було легше укладати договори», - додав міністр.

Так, Міноборони вже почало активне контрактування РЕБу.

Михайло Федоров також зазначив про можливе створення окремої бригади РЕБу.

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