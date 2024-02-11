Украина привлечет предпринимателей для производства РЭБ, — Михаил Федоров

Страна планирует перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы, как это было с дронами.

Украина имеет амбиции перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы, по примеру дронов. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, страна имеет амбиции открыть рынок РЭБ для предпринимателей.

«Работаем над тем, чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию», – отметил Федоров.

По результатам компании будут конкурировать между собой по контрактам с Министерством обороны.

«РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры», - добавил министр.

Так, Минобороны уже начало активное контрактирование РЭБа.

Михаил Федоров также отметил возможное создание отдельной бригады РЭБа.

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