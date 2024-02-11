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Глава КУС ВС Александр Марчук о справедливости как измерении существенности нарушений, тенденциях судебной практики и вызовах перед уголовной юстицией, эксклюзивное интервью

«Система уголовной юстиции на втором году войны непрерывно функционирует, готова принимать вызовы и достойно преодолевать препятствия объединенными усилиями судейского сообщества, органов системы правосудия и международных партнеров Украины», – председатель Кассационного уголовного суда ВС Александр Марчук.

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В кассационной жалобе осужденный утверждает, что 12-месячный срок досудебного расследования в этом уголовном производстве истек 5 июня 2019 года, поэтому все следственные действия, совершенные после этой даты, в том числе, сообщения о подозрении, недействительны, а установленные в результате доказательства – недопустимы.

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Два пограничника ликвидировали российский флаг с украинской земли: видео

16:58, 11 февраля 2024
Украинские бойцы сорвали российский флаг на Донецком направлении.
Два пограничника ликвидировали российский флаг с украинской земли: видео
Фото иллюстративное
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На Донецком направлении украинские пограничники во время отражения очередного штурма сорвали российский "триколор" на украинской территории. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время отражения очередного штурма оккупантов пограничники обнаружили, пограничники обнаружили российский флаг, который был развернут неподалеку от пограничной зоны. Наши бойцы, несмотря на риск для собственной жизни, отстояли национальные символы и ликвидировали "триколор" оккупантов, которые пытались незаконно войти на украинскую территорию.

За мужество и отвагу в защите государственных интересов двух военнослужащих Государственной пограничной службы Украины награждены военным командованием.

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