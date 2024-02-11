Два пограничника ликвидировали российский флаг с украинской земли: видео

Украинские бойцы сорвали российский флаг на Донецком направлении.

Фото иллюстративное

На Донецком направлении украинские пограничники во время отражения очередного штурма сорвали российский "триколор" на украинской территории. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время отражения очередного штурма оккупантов пограничники обнаружили, пограничники обнаружили российский флаг, который был развернут неподалеку от пограничной зоны. Наши бойцы, несмотря на риск для собственной жизни, отстояли национальные символы и ликвидировали "триколор" оккупантов, которые пытались незаконно войти на украинскую территорию.

За мужество и отвагу в защите государственных интересов двух военнослужащих Государственной пограничной службы Украины награждены военным командованием.

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