Часть Луцка осталась без света: что произошло и когда восстановится электроснабжение

В Луцке обесточена часть двух микрорайонов.

В Луцке произошла аварийная ситуация, которая привела к обесточиванию части 33-го и 40-го микрорайонов. Об этом сообщает местное издание "ВолыньРоѕт".

По информации из источника, электричество исчезло сегодня, 11 февраля, около 12:30. Сейчас света нет в домах, расположенных рядом с ЗАГСом, Северным и Варшавскими рынками.

Представители облэнерго сообщают, что восстановление электроснабжения планируется около 15:00.\

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