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  1. В Украине

Какую помощь от государства на ребенка могут получить одинокие родители в 2024 году: подробности

07:39, 12 февраля 2024
Украина расширяет поддержку для одиноких матерей и отцов в 2024 году.
Какую помощь от государства на ребенка могут получить одинокие родители в 2024 году: подробности
Источник фото: mamovediya
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В 2024 году матери или отцы, которые воспитывают детей самостоятельно и не состоят в браке, могут рассчитывать на помощь от государства. Об этом сообщает Finance.ua.

Право на помощь устанавливается в следующих ситуациях: если в свидетельстве о рождении ребенка нет записи об отце или такая запись внесена по указанию матери; или в случае смерти одного из родителей, когда одинокая мать или отец не получает пенсию по случаю потери кормильца, социальную пенсию или государственную социальную помощь.

Помощь предоставляется до достижения ребенком 18 лет (или 23 года, если он учится на дневной форме в заведении среднего, профессионального или высшего образования). Размер помощи зависит от возраста ребенка. Например, в 2024 году прожиточный минимум составляет 2 563 гривен для детей до 6 лет, 3 196 гривен - для детей от 6 до 18 лет, и 3 028 гривен - для детей от 18 до 23 лет, которые учатся.

Также, если супруги развелись, тот из родителей, кто остался с ребенком, может получать алименты от другого. В случае уклонения родителей от уплаты алиментов, государство может предоставить временную помощь. Максимальные размеры такой помощи составляют 2 563 гривен на детей до 6 лет и 3 196 гривен на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Гарантированные размеры выплат составляют 1 281,50 гривен на детей до 6 лет и 1 598 гривен на детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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