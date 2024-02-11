Трамп убежден, что завершение войны соглашением между Украиной и рф приведет к потере миллиардов долларов для США.

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Претендент на пост президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о необходимости завершения войны в Украине и обещал решить этот конфликт в случае своей победы на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы должны урегулировать эту войну, и я ее урегулирую», - заявил Трамп во время предвыборного митинга в штате Южная Каролина.

Он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, называя его «крупнейшим продавцом в истории», и пытался намекнуть на то, что соглашение между Украиной и россией может привести к потере «сотен миллиардов долларов» для США, «вдруг они больше не захотят иметь с нами дело».

В течение предвыборного митинга Трамп лишь невольно вспомнил об Украине, поскольку продолжал свою кампанию против главного республиканского соперника Никки Хейли.

Ранее Трамп заявил, что будет «поощрять» рф атаковать любую страну НАТО, которая недостаточно тратит на оборону.

Кроме того, Дональд Трамп убежден, что США должны прекратить оказывать помощь другим странам, если она не считается займом.

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