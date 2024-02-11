Трамп пообіцяв «врегулювати» війну в Україні у разі перемоги на виборах

Трамп переконаний, що завершення війни угодою між Україною та рф призведе до втрати мільярдів доларів для США.

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Претендент на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про необхідність завершення війни в Україні та обіцяв розв'язати цей конфлікт у випадку своєї перемоги на майбутніх президентських виборах. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю», – заявив Трамп під час передвиборчого мітингу в штаті Південна Кароліна.

Він звернувся до президента України Володимира Зеленського, називаючи його «найбільшим продавцем в історії», і намагався натякнути на те, що угода між Україною та росією може призвести до втрати «сотень мільярдів доларів» для США, «раптом вони більше не захочуть мати з нами справу».

Протягом передвиборчого мітингу Трамп лише мимоволі згадав про Україну, оскільки продовжував свою кампанію проти головного республіканського суперника Ніккі Хейлі.

Раніше Трамп заявив, що «заохочуватиме» рф атакувати будь-яку країну НАТО, яка недостатньо витрачає на оборону.

Крім того, Дональд Трамп переконаний, що США повинні припинити надавати допомогу іншим країнам, якщо вона не вважається позикою.

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