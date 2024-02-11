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  1. В Україні

На румунському кордоні митники виявили тростини-зброю та інші цікаві предмети

15:14, 11 лютого 2024
На кордоні з Румунією у вантажівці митники виявили тростини з прихованими вогнепальними можливостями та предмети старовини.
На румунському кордоні митники виявили тростини-зброю та інші цікаві предмети
Джерело фото: Державна митна служба України
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На українсько-румунському кордоні митники спіймали незвичайний вантаж: тростини для ходьби, що приховували в собі небезпечні можливості, повідомляє Державна митна служба України.

11 лютого у пункті пропуску «Красноїльськ-Вікову де Сус» з Румунії в'їхав автомобіль, керований громадянином України. Водій обрав смугу руху «Зелений коридор», що вказує на відсутність предметів, підпадаючих під обов'язкову декларацію.

Проте, під час митного огляду працівники Чернівецької митниці виявили 3 тростини для ходьби, які мали приховані механізми для вогнепальних пострілів, що можуть бути класифіковані як зброя.

Крім цього, у транспортному засобі перевозились меблі та предмети інтер'єру, які видаються старовинними (рамки для портретів, підвісні люстри, підсвічники, килим, гіпсова статуетка "міфічна істота", вази, підноси, картини на полотні тощо).

Наразі митники складають протокол про порушення митних правил згідно зі статтею 471 Митного кодексу України. Щодо тростин із можливістю стріляти, повідомлення направлено до Нацполіції за статтею 263 Митного кодексу України.

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