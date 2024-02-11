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  1. В Украине

На румынской границе таможенники обнаружили трости-оружие и другие интересные предметы

15:14, 11 февраля 2024
На границе с Румынией в грузовике таможенники обнаружили трости со скрытыми огнестрельными возможностями и предметы старины.
На румынской границе таможенники обнаружили трости-оружие и другие интересные предметы
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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На украинско-румынской границе таможенники поймали необычный груз: трости для ходьбы, которые скрывали в себе опасные возможности, сообщает Государственная таможенная служба Украины.

11 февраля в пункте пропуска "Красноильск-Викову де Сус" из Румынии въехал автомобиль, управляемый гражданином Украины. Водитель выбрал полосу движения "Зеленый коридор", что указывает на отсутствие предметов, подпадающих под обязательную декларацию.

Однако, во время таможенного досмотра работники Черновицкой таможни обнаружили 3 трости для ходьбы, которые имели скрытые механизмы для огнестрельных выстрелов, которые могут быть классифицированы как оружие.

Кроме этого, в транспортном средстве перевозились мебель и предметы интерьера, которые выдаются старинными (рамки для портретов, подвесные люстры, подсвечники, ковер, гипсовая статуэтка "мифическое существо", вазы, подносы, картины на холсте и т.д.).

Сейчас таможенники составляют протокол о нарушении таможенных правил согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины. Относительно тростей с возможностью стрелять, сообщение направлено в Нацполицию по статье 263 Таможенного кодекса Украины.

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