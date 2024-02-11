Во французском селезапретили скролить экраны смартфонов в публичных местах

Владельцев разных заведений просят расклеить изображения смартфона, перечеркнутого красной полоской, и делать замечания людям, нарушающим запрет.

Во Франции в селе Сена-Порт запретили скролить экраны смартфонов в публичных местах. Об этом сообщает The Guardian.

Так, ограничения в пользовании телефоном на улицах, магазинах, парках и других общественных местах поддержали на референдуме жители села, которое имеет менее 2000 населения.

Пока что полицейские не могут штрафовать людей, которые скроют на улице, потому что нет национального закона, который это регулирует.

Соответствующий муниципальный указ об использовании смартфонов должен только подготовить, он будет первым во Франции.

Глава села отметил, что таким решением хочет оградить общественные места от «вторжения смартфонов». В частности, владельцев магазинов попросили расклеить на витринах соответствующие наклейки и мягко призвать посетителей прекратить скролить, если они это делают. Сельский голова отметил, что речь идет не о запрете использования телефонов, а о том, чтобы люди воздерживались от скроллинга в общественных местах и предпочитали социальную жизнь.

Молодежь, которая живет в селе, жалуется, что там мало развлечений, кроме телефонов, но глава села пообещал создать киноклуб, спортивные заведения и запустить обмен книгами.

Кроме того, в селе утвердили отдельную программу для семей: если родители подростков напишут письменное заявление, где попросят не давать ребенку смартфон до 15 лет, то власти села предоставит телефон старого образца, только для разговоров.

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