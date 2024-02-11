На Волыни пограничники сбили дрон с наркотиками на 13 млн грн

Дрон транспортировал два пакета, в которых было 22,5 кг гашиша.

На Волыни пограничники приземлили беспилотник с более чем двумя десятками килограммов наркотиков - на сумму 13 млн грн. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

«На окраине одного из пограничных населенных пунктов на Волыни пограничники с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами, которые содержали 22,5 кг гашиша», - говорится в информации.

Так, у трех лиц, причастных к противоправной деятельности, проведены санкционированные обыски: обнаружены беспилотники и другие вещественные доказательства.

Правоохранители изъяли беспилотник и наркотическое средство, а также три автомобиля, которые контрабандисты использовали для совершения незаконной сделки.

Лицам сообщено о подозрении, а пока судом избрана для них мера пресечения в виде содержания под стражей.

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