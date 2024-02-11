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Запровадження жорстких умов повторного переогляду для осіб з інвалідністю порушує права людей з інвалідністю і суперечать стратегії розбудови в Україні безбар’єрного середовища, - коментар EnableMe Ukraine

В ЄС не прописаний механізм перегляду статусу інвалідності, а відповідно і не існує інституту переоглядів стану здоров’я людей з інвалідністю, тож введення законопроектом про мобілізацію перегляду осіб, яким встановлено інвалідність ІІ та ІІІ груп, є українським «ноу-хау».

Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Учасники справи повинні добросовісно виконувати вимоги процесуальних ухвал, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно добросовісності суду та учасника справи у процесі реалізації такою особою права на доступ до суду.

Член ВККС під час співбесіди на голову НАЗК Віталій Гацелюк: ВККС здійснила квантовий стрибок, а якщо хтось з членів ВККС буде у НАЗК – це буде космічний рівень

Співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

Кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту

Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

  1. В Україні

На Волині прикордонники збили дрон із наркотиками на 13 млн грн

13:58, 11 лютого 2024
Дрон транспортував два пакунки, у яких було 22,5 кг гашишу.
На Волині прикордонники збили дрон із наркотиками на 13 млн грн
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На Волині прикордонники приземлили безпілотник із більш як двома десятками кілограмів наркотиків - на суму 13 млн грн. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«На околиці одного з прикордонних населених пунктів, що на Волині, прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками, які містили 22,5 кг гашишу», - йдеться в інформації.

Так, у трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, проведено санкціоновані обшуки: виявлено безпілотники й інші речові докази.

Правоохоронці вилучили безпілотник і наркотичний засіб, а також три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.

Особам повідомлено про підозру, а поки що судом обрано для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
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