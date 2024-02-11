На Волині прикордонники збили дрон із наркотиками на 13 млн грн

Дрон транспортував два пакунки, у яких було 22,5 кг гашишу.

На Волині прикордонники приземлили безпілотник із більш як двома десятками кілограмів наркотиків - на суму 13 млн грн. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«На околиці одного з прикордонних населених пунктів, що на Волині, прикордонники зі співробітниками СБУ збили коптер з двома пакунками, які містили 22,5 кг гашишу», - йдеться в інформації.

Так, у трьох осіб, причетних до протиправної діяльності, проведено санкціоновані обшуки: виявлено безпілотники й інші речові докази.

Правоохоронці вилучили безпілотник і наркотичний засіб, а також три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.

Особам повідомлено про підозру, а поки що судом обрано для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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