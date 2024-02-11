Українців попередили про шахраїв, які вимагають кошти під виглядом допомоги сім’ям полонених

Зловмисники створюють фейкові сторінки у соцмережах, де під вигаданими іменами розповсюджують відгуки «вдячності» за нібито надану допомогу в пошуку і повернення військових з полону.

В мережі активізувались аферисти, які вимагають кошти під виглядом допомоги сім’ям полонених або зниклих військових. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«Зокрема зловмисники створюють фейкові сторінки у соцмережах, де під вигаданими іменами розповсюджують відгуки «вдячності» за нібито надану допомогу в пошуку і повернення з полону українських оборонців», - йдеться у повідомленні.

Штаб закликає рідних й близьких людей зниклих або полонених військовослужбовців не контактувати з невідомими особами, які пропонують повернути полоненого військового за грошову винагороду. Окрім коштів, злочинці також отримають й ворог отримає й надану інформацію.

За консультацією необхідно звертатись на «гарячу лінію» Координаційного штабу за номером: 0800300529, або ж скористатись дорожньою картою.

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