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Учасники справи повинні добросовісно виконувати вимоги процесуальних ухвал, - Верховний Суд

Верховний Суд висловився стосовно добросовісності суду та учасника справи у процесі реалізації такою особою права на доступ до суду.

Член ВККС під час співбесіди на голову НАЗК Віталій Гацелюк: ВККС здійснила квантовий стрибок, а якщо хтось з членів ВККС буде у НАЗК – це буде космічний рівень

Співбесіду з членом нової ВККС Віталієм Гацелюком проводив колишній член ВККС Андрій Козлов, який вирішив з’ясувати, чи вистачало батькам нової дружини Віталія Гацелюка коштів на купівлю нерухомості та авто.

Кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, як діяльність Олександра Новікова з внесення певних компаній до переліку спонсорів війни призвела до міжнародного конфлікту

Окрім міжнародного скандалу через діяльність екс-голови НАЗК Олександра Новікова, кандидат на голову НАЗК Андрій Вишневський розповів, чи були у нього конфлікти з екс-міністром юстиції Павлом Петренком, та як систему БПД хотіли використати як адмінресурс на виборах

Прокурору САП Станіславу Броневицькому поставили питання щодо балотування від Радикальної партії і постановки на військовий облік його сина, який живе у США, - співбесіди з кандидатами на голову НАЗК

Крім того, Конкурсна комісія поцікавилася у прокурора САП Станіслава Броневицького, чому він не стоїть на військовому обліку у Києві, та чи стане на військовий облік його син, який навчається у США.

Обробляв дані в ході кваліфоцінювання суддів – що відомо про керівника відділу детективів НАБУ Віктора Павлущика, який претендує на голову НАЗК

Кандидат на голову НАЗК, керівник відділу детективів Віктор Павлущик вже проходив співбесіду на доброчесність в рамках конкурсу на директора НАБУ та отримав тоді низку питань щодо майна особи, з якою спільно проживає, а також виїздах за кордон.

  1. У світі

Агентство Moody's вперше в історії знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

13:21, 11 лютого 2024
Основною причиною стала війна Ізраїлю з ХАМАС, а також можливі політичні наслідки від цієї війни та удар по фінансовій системі Ізраїлю в результаті неї.
Агентство Moody's вперше в історії знизило кредитний рейтинг Ізраїлю
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Міжнародне рейтингове агентство Moody's вперше в історії понизило кредитний рейтинг Ізраїлю з A1 до А2. Про це повідомляє Moody's.

«Moody's знизило рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1. Moody's також знизило пріоритетні незабезпечені рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валюті до А2 з А1, а також пріоритетні незабезпечені рейтинги шельфових облігацій в іноземній валюті та пріоритетні незабезпечені рейтинги програми MTN до A2 з A1. Прогноз «Негативний», - йдеться в оголошенні.

Основною причиною стала війна Ізраїлю з ХАМАС, а також можливі політичні наслідки від цієї війни та удар по фінансовій системі Ізраїлю в результаті неї.

Проблемним питанням є і тривалість конфлікту, оскільки вона сьогодні не зрозуміла.

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