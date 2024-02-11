Агентство Moody's вперше в історії знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Основною причиною стала війна Ізраїлю з ХАМАС, а також можливі політичні наслідки від цієї війни та удар по фінансовій системі Ізраїлю в результаті неї.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's вперше в історії понизило кредитний рейтинг Ізраїлю з A1 до А2. Про це повідомляє Moody's.

«Moody's знизило рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валютах до A2 з A1. Moody's також знизило пріоритетні незабезпечені рейтинги Ізраїлю в іноземній та національній валюті до А2 з А1, а також пріоритетні незабезпечені рейтинги шельфових облігацій в іноземній валюті та пріоритетні незабезпечені рейтинги програми MTN до A2 з A1. Прогноз «Негативний», - йдеться в оголошенні.

Основною причиною стала війна Ізраїлю з ХАМАС, а також можливі політичні наслідки від цієї війни та удар по фінансовій системі Ізраїлю в результаті неї.

Проблемним питанням є і тривалість конфлікту, оскільки вона сьогодні не зрозуміла.

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