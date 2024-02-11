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  1. В мире

Агентство Moody's впервые в истории снизило кредитный рейтинг Израиля

13:21, 11 февраля 2024
Основной причиной стала война Израиля с ХАМАС, а также возможные политические последствия этой войны и удар по финансовой системе Израиля в результате нее.
Агентство Moody's впервые в истории снизило кредитный рейтинг Израиля
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Международное рейтинговое агентство Moody's впервые в истории снизило кредитный рейтинг Израиля с A1 до А2. Об этом сообщает Moody's.

«Moody's снизило рейтинги Израиля в иностранной и национальной валютах до A2 с A1. Moody's также снизило приоритетные необеспеченные рейтинги Израиля в иностранной и национальной валюте до А2 по А1, а также приоритетные необеспеченные рейтинги шельфовых облигаций в иностранной валюте и приоритетные необеспеченные рейтинги программы MTN к A2 по A1. Прогноз «Негативный», – говорится в объявлении.

Основной причиной стала война Израиля с ХАМАС, а также возможные политические последствия этой войны и удар по финансовой системе Израиля в результате нее.

Проблемным вопросом является и продолжительность конфликта, поскольку она сегодня не ясна.

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