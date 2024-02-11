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  1. В Украине

Есть ли инфраструктура для обслуживания истребителей F-16 в Украине: ответ Воздушных сил

12:55, 11 февраля 2024
Будущие истребители F-16 станут целью для врага, подготовка инфраструктуры для самолетов сегодня серьезна.
Есть ли инфраструктура для обслуживания истребителей F-16 в Украине: ответ Воздушных сил
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Самолеты F-16 можно было бы разместить на территории Украины. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что F-16 уже взлетали с территории Украины и у нас есть соответствующий опыт обслуживания.

«Можно было бы их здесь разместить и они взлетали бы, как они это делали в 2012 году и в 2018 американские F-15. Для того чтобы осуществлять взлет и посадку, требуется управление ими, системы связи и прочее. Безусловно, логистика, самолеты нужно обслуживать и заправлять. Это можно делать и это делалось на территории Украины», – рассказал Игнат.

По его словам, подготовка инфраструктуры для будущих F-16 сегодня очень серьезна, особенно в условиях боевых действий. Чтобы враг не смог получить истребители, необходимо подготовить взлетно-посадочные полосы и хранилища.

Он подчеркнул, что будущие истребители F-16 станут целью врага. Подготовка инфраструктуры для самолетов сегодня серьезна.

«Безусловно, F-16 станет цель для оккупантов. Должны сделать все, чтобы готовящаяся инфраструктура была адаптирована. Потому что сделать капитальным ее не очень простой процесс, особенно когда находимся под ежедневными обстрелами. Адаптация проходит, пилоты учатся», - добавил Игнат.

Ранее мы писали, что украинские военные летают на новых многоцелевых истребителях F-16 в рамках программы подготовки с инструкторами.

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