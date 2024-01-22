Українські пілоти вже літають на винищувачах F-16, – Ігнат

Українські військові навчаються на багатоцільових F-16, проте подробиці є конфіденційними.

Джерело фото: Chas.News

Українські військові вже літають на нових багатоцільових винищувачах F-16 у рамках програми підготовки з інструкторами. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону. За його словами, українські партнери забезпечують тренування українських пілотів, але деталі не оприлюднюються.

Ігнат підкреслив, що існує чіткий план в межах «авіаційної коаліції», до якої долучилися навіть країни, які не експлуатують F-16, але активно готують авіаційних фахівців, не обмежуючись лише пілотами.

«Процес іде. Льотчики літають вже в небі з інструкторами. Потрібно налітати певну кількість годин. Є фактор погодніх умов і того, що в усьому світі були певні вихідні», – наголосив Ігнат.

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