ВПО перевіряють лише якщо є підозри, що людина не проживає за вказаною адресою.

Стало відомо, як відбувається перевірка місця проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Як відомо, з серпня 2023 року Нацсоцслужба перевіряє фактичне місце проживання ВПО.

Мета перевірок – виявити людей, які отримують держдопомогу на проживання незаконно. Причому перевіряють не всіх поспіль, а лише якщо є підозри, що людина не проживає за вказаною адресою.

Як перевіряють місця проживання ВПО:

За два дні людину попереджають про перевірку за телефоном або надсилають повідомлення, наприклад, на «Вайбер». Якщо людина повідомила про свою відсутність у зв’язку з перебуванням у родичів або, наприклад, з відпусткою, перевірка відкладається на два тижні. Якщо людини не буде за місцем проживання і через 2 тижні, то складуть акт і залишать офіційне повідомлення про необхідність у строк до 14 робочих днів прибути до органу соцзахисту за місцем перебування на обліку для проходження ідентифікації.

Додається, що непроходження ідентифікації ВПО протягом 30 календарних днів є причиною скасування виплат.

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