Стало известно, как происходит проверка местожительства внутренне перемещенных лиц

Стало известно, как проходит проверка места жительства внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Как известно, с августа 2023 г. Нацсоцслужба проверяет фактическое место жительства ВПЛ.
Цель проверок – выявить людей, получающих госпомощь на жительство незаконно. Причем проверяют не всех подряд, а только если есть подозрения, что человек не проживает по указанному адресу.
Как проверяют места жительства ВПЛ:
- Через два дня человека предупреждают о проверке по телефону или посылают сообщения, например, на «Вайбер».
- Если человек сообщил о своем отсутствии в связи с пребыванием у родственников или, например, отпуском, проверка откладывается на две недели.
- Если человека не будет по месту жительства и через 2 недели, составят акт и оставят официальное уведомление о необходимости в срок до 14 рабочих дней прибыть в орган соцзащиты по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.
Добавляется, что непрохождение идентификации ВПЛ в течение 30 календарных дней является причиной отмены выплат.
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