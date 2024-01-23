Стало известно, как происходит проверка местожительства внутренне перемещенных лиц

ВПЛ проверяют только если есть подозрения, что человек не проживает по указанному адресу.

Стало известно, как проходит проверка места жительства внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Как известно, с августа 2023 г. Нацсоцслужба проверяет фактическое место жительства ВПЛ.

Цель проверок – выявить людей, получающих госпомощь на жительство незаконно. Причем проверяют не всех подряд, а только если есть подозрения, что человек не проживает по указанному адресу.

Как проверяют места жительства ВПЛ:

Через два дня человека предупреждают о проверке по телефону или посылают сообщения, например, на «Вайбер». Если человек сообщил о своем отсутствии в связи с пребыванием у родственников или, например, отпуском, проверка откладывается на две недели. Если человека не будет по месту жительства и через 2 недели, составят акт и оставят официальное уведомление о необходимости в срок до 14 рабочих дней прибыть в орган соцзащиты по месту нахождения на учете для прохождения идентификации.

Добавляется, что непрохождение идентификации ВПЛ в течение 30 календарных дней является причиной отмены выплат.

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