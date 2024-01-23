Закупил генераторы по завышенным ценам: во Львовской области будут судить руководителя коммунального учреждения

В результате действий чиновника территориальной общине нанесен ущерб более чем на 600 000 грн.

Во Львовской области в суд направили обвинительный акт в отношении руководителя коммунального учебного заведения одного из сельских советов Стрыйского района. Ему инкриминируют растрату бюджетными средствами в больших размерах и служебный подлог.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, директор коммунального учебного заведения растратил бюджетные средства при закупке 6 генераторов для учебных заведений по завышенным ценам.

«Предварительно, в декабре 2022 года по результатам тендера между коммунальным учебным заведением и обществом был заключен договор о закупке источников резервного питания.

Однако в сделке содержались заведомо недостоверные сведения – цены на генераторы не соответствовали рыночным. В свою очередь, подозреваемый неправомерно согласовал официальный документ», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что в дальнейшем, согласно договору из местного бюджета, были перечислены средства субъекту хозяйствования. В результате таких действий территориальной общине нанесен ущерб более чем на 600 тыс. грн.

По ходатайству прокурора наложен арест на изъятое имущество.

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